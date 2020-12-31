Бродський: влада має розуміти, що ігрові види спорту – це соціальне питання

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський підбив підсумки 2020 року, висловившись про фінансування цього виду спорту й виступи жіночої та чоловічої збірних нашої країни (щоб подивитися відеоверсію інтерв'ю, доскрольте новину до кінця).

– У цьому сезоні в Суперлізі нарешті 11 клубів. Як вдалося в такий складний час збільшити кількість учасників елітного дивізіону?

– Скажу так: моїй родині це не дуже подобається. Іноді доводиться брати сімейні кошти, щоб підтримувати клуби. Безумовно, великий успіх – повернення "Будівельника". З цим мене вітав генеральний секретар ФІБА. Це знакова подія для українського баскетболу. Після трьох років великих проблем із боргами, що виникли з 2014 року, вони повністю розрахувалися. Спасибі Богдану Гулямову та його спонсорам.

В сезоні 2020/21 "Будівльник" повернувся в Суперлігу Паріматч ФБУ

Також вдалося врятувати "Хімік". Дякую Фонду держмайна та його керівникові пану Сенниченку за розуміння. "Хімік" – один із флагманів нашого баскетболу з традиціями, школою, дітьми. Зараз фактично немає такого клубу, де не грали б баскетболісти "Хіміка", це баскетбольне надбання.

Великий успіх, що у "Прометея" з'явився такий спонсор – Володимир Дубинський. Зараз там конфлікт із мером. Не розумію, до чого тут баскетбол. Угоду щодо залу підписано на три роки. Не розумію, навіщо міському голові так себе поводити. Схоже, з'їхав із глузду. Буде дуже покараний. Українська баскетбольна сім'я покарає цього мера. Колись Тулуб (ексгубернатор Черкащини) намагався викинути "Черкаських Мавп" із залу. Ми тоді встояли, встоїмо і зараз.

"Прометей" - "Черкаські Мавпи" ФБУ

У всьому світі муніципалітети підтримують місцеві клуби. Це щонайменше 30-50% бюджету. Вони беруть на себе фінансування дитячих команд, виїздів. Навіть якісь відрахування на зарплати роблять, більшу частину яких беруть на себе спонсори.

Хто б раніше знав Черкаси? А тепер "Черкаські Мавпи" – чемпіони України (сезон 2017/2018), клуб має успішну баскетбольну академію, дитячі команди. Вихованець Михайлюк грає в НБА – це мрія! Перед матчем НБА оголошують на всю Америку: Святослав Михайлюк, Черкаси, Україна.

Святослав Михайлюк під час матчу НБА Getty Images

Тобто це успіхи на клубному рівні. Клуби підтримуємо, як можемо. Десь місцева влада нас чує, десь – ні. Чесно зізнаюся, важка ситуація зі спонсорами. Наприклад, клуб "Київ-Баскет" – узагалі акціонерне товариство. Там багато невеликих спонсорів.

На жаль, олігархи в нас звикли тільки заробляти гроші, а соціальної відповідальності жодної. У нас дуже низьке ставлення до соціальної відповідальності. Держава на це зовсім не звертає увагу. Хоча на місці президента я звернув би на це увагу, сьогодні це важливий інструмент у формуванні здорової та щасливої нації.

Про державну підтримку баскетболу

– Державі цього року важко. Бюджет Федерації зменшився. З іншого боку, багато чемпіонатів не відбулися. Ми незадоволені виділеними коштами на наступний рік. Будемо продовжувати переговори, хочемо справедливості. Влада має розуміти, що ігрові види спорту – це насамперед соціальне питання. Це не просто медалі. Це сотні тисяч залучених дітей і дорослих у весь цей процес. Кожна команда – це ланка громадянського суспільства. Це дуже важливо. У цивілізованих країнах на це спрямовують державні програми. Передусім в ігрові види спорту, а не в індивідуальні.

Матч Суперліги Паріматч між "Хіміком" та "Прометеєм" ФБУ

Мене вразило, коли почалася пандемія, спортсменів почали звозити з різних країн. Таке відчуття, що в нас усі спортсмени в індивідуальних видах готуються за кордоном. Можливо, потрібно в Україні побудувати необхідні бази та припинити фінансувати закордонні збори. Теж важливе питання.

Ігрові види спорту в Україні держава фінансує за залишковим принципом. Тому є питання і до влади, і до держави – тобто до Міністерства молоді та спорту.

Усе має бути чітко прописано, щоб ніхто ні від кого не залежав. Я не хочу ходити до міністрів, щось просити, погрожувати або принижуватися. Припустимо, у країні є спорт номер 2, є стільки-то змагань, є стільки-то збірних і чітка формула. Виділили за рік суму в підтримку спорту в державі, застосували формулу – і ми бачимо необхідну частину фінансової допомоги на баскетбол. Якась частина на масовий баскетбол, якась – на збірні. Усе інше – самі крутимося. Усе чітко й прозоро. Жодних питань! Але так не виходить.

– Незважаючи на складний фінансовий рік, Федерація готова взяти на себе проведення відбіркового "бабла" до чемпіонату Європи. І ФІБА надала Україні право на його проведення.

– І держава профінансувала його проведення, за що я вдячний. ФІБА нас поважає як організаторів і федерацію. І суперники нас поважають. Ми перемагали Іспанію. Лише трохи не вистачило, щоб пробитися на чемпіонат світу. Мали тоді в складі Михайлюка, Джетера, Леня, Пустового, але не пощастило. Досі пам'ятаю той матч проти Чорногорії, я був на тій грі, досі з жахом прокидаюся. Але це спорт. М'яч круглий, усяке буває.

Збірна України з баскетболу перед матчем відбору на Євробаскет-2022 ФБУ

– Одразу після того відбору в Україну прийшов іноземний фахівець. Зараз є Айнарс Багатскіс, як оціните виступи збірної за цей час?

– Звичайно, Федерація запропонувала йому хороші умови, щоб у нас був результат. Хотілося б, щоб згодом збірну України все ж тренував український фахівець. Що стосується складу, то продовжуємо роздуми, хто у нас має грати "заднього". Майже у всіх збірних грають натуралізовані американці. У нас є Джетер, у "Будівельнику" Буртт і трохи забутий Рендл. Більш вікові Джетер і Буртт, мабуть, більше підходять для клубів, але вже не для збірної, а на Рендла можна подивитися. Він грав у нас на чемпіонаті Європи в Ризі. Це справа тренера. Я щойно розмовляв з Айнарсом Багатскісом, він якраз переглядає матчі Рендла. Джером чотири сезони грав в Австралії, а зараз – в Іспанії.

– Чи розглядаються інші кандидатури, враховуючи вік лідерів задньої лінії?

– У нас є і молодь. Є Михайлюк, який може грати на будь-якій позиції. Під Лукашовим уже з'явилися Зотов, Сидоров, підростає Ковляр. Є про кого говорити, але американець не завадив би на цю позицію.

Олександр Липовий та Олександр Мішула ФБУ

Про повноцінні сезони в чоловічій і жіночій Суперлізі 2020/21

– Сезон Суперліги Паріматч у нас буде повноцінним, ми хочемо зіграти всі чотири кола і хороший плей-оф. Думаю, ми закінчимо його на початку червня. Зараз ми трохи вибилися з календаря через перенесення серії ігор з об'єктивних причин. Тому третє і, можливо, четверте коло зіграємо у своєрідних "баблах", зараз це питання вивчається. Водночас уже відсотків 80 гравців перехворіли на COVID-19, тому особливих проблем не має бути. Усі легко подолали таку важку хворобу. Спортсмени, імунітет працює добре. У чоловічій Суперлізі ми постійно всіх тестуємо, виявляємо хворих, за 48 годин до початку матчу всі учасники гри повинні пройти тестування. Почали тестування і в жіночій лізі. Для нас здоров'я і боротьба з пандемією понад усе.

Не забуваємо про вісім команд жіночої Суперліги. Тут з'явився "Прометей", за що знову ж таки спасибі пану Дубинському.

Жіноча збірна України з баскетболу ФБУ

Про жіночу збірну України

– У жіночої збірної почався процес оновлення. Там у нас іноземний фахівець – Серджан Радулович. Хоча вже важкувато назвати його іноземцем. У них із дружиною українсько-чорногорська сім'я, Бердянськ – його друга батьківщина. Маючи в складі збірної Ягупову, у мене як президента Федерації наявні амбіції. Ми й надалі будемо намагатися дістатися до медальної висоти в Європі.

– Ягупова в останньому сезоні зробила те, що не вдавалося нікому з українців. Вона стала MVP Євроліги. Ваші емоції?

– Я обожнюю це талантище. Ми дружимо, часто листуємося. І Науменко помітно прогресує в Туреччині, маючи поруч такого персонального тренера. У нас багато дівчат справді додали. Ми активно над цим працювали в останні роки. У 3х3 ще є надія. Будемо боротися в Олімпійській кваліфікації. Серед жінок. У чоловіків не вийде, а жінки мають можливість пробитися на Олімпіаду.

Аліна Ягупова в складі жіночої збірної України ФБУ

Наступний 2021 рік знову буде важким у плані пандемії. І все ж світло в кінці тунелю вже з'явилося. Я ще на початку березня говорив, що до кінця року буде вакцина. Мені ніхто не вірив, але вакцина є. Будемо вакцинуватися, створювати імунітет, і поступово цей коронавірус перетвориться на звичайну застуду. Я сам переніс цю хворобу. Хочу побажати всім у новому році тільки здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський обурився ситуацією в Кам'янському, де мер Андрій Білоусов видав розпорядження, яке забороняє баскетбольним і волейбольним командам "Прометея" тренуватися в головному спорткомплексі міста.