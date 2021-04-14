Битва "Дніпра" і "Київ-Баскета", матчі в Кам'янському та Запоріжжі: анонс Суперліги Паріматч

У середу, 14 квітня, в Суперлізі Паріматч відбудеться три поєдинки, центральним з яких стане битва лідерів чемпіонату – "Дніпра" і "Київ-Баскета".

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи"

Запоріжжя, ПС "Юність"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – Obozrevatel

Команди провели вже три очних зустрічі в нинішньому сезоні, і дві з них залишилися за господарями анонсованого матчу. "Мавпи" закріпилися на восьмій позиції і незабаром можуть позбавити найближчих переслідувачів навіть математичних шансів на потрапляння до плей-оф за підсумками "регулярки".

Їхні суперники йдуть п'ятими, але випереджають шостий "Будівельник" всього на одну перемогу. Наставник запорожців Валерій Плеханов у цьому поєдинку не зможе розраховувати на своїх лідерів Майка Кеффі і Джоша Форчуна.

Обидві команди перебувають у зоні плей-оф ФБУ

"Прометей" – "Миколаїв"

Кам'янське, СК "Прометей"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – YouTube ФБУ

Обидва попередні поєдинки між командами в нинішньому сезоні залишилися за сьогоднішніми господарями, які вперше вийдуть на майданчик під керівництвом ізраїльського тренера Ронена Гінзбурга. Він має відмінний шанс розпочати свою кар'єру в Україні з перемоги, оскільки "Миколаїв" є головним аутсайдером Суперліги Паріматч з 26 поразками в 32 матчах.

"Прометей" посідає третю сходинку в таблиці і має шанс наблизитися до "Дніпра", який перебуває на другій позиції.

"Прометей" проведе перший матч під керівництвом нового тренера ФБУ

"Дніпро" – "Київ-Баскет"

Дніпро, СК "Шинник"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Setanta Sports

Поєдинок між командами стане головною подією ігрового тижня в Суперлізі Паріматч. Столичні баскетболісти впевнено лідирують в таблиці і навіть поразка в гостях у "Дніпра" не стане критичною для підопічних Айнарса Багатскіса з точки зору боротьби за перше місце.

Чинні чемпіони України спробують здобути першу перемогу над "Київ-Баскетом" у нинішньому сезоні після трьох невдач у попередніх матчах.

"Київ-Баскет" виграв усі три очних зустрічі у "Дніпра" ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в єдиному поєдинку 13 квітня "Будівельник" впевнено розібрався з "Хіміком".