Битва "Дніпра" і "Київ-Баскета", матчі в Кам'янському та Запоріжжі: анонс Суперліги Паріматч
У середу, 14 квітня, в Суперлізі Паріматч відбудеться три поєдинки, центральним з яких стане битва лідерів чемпіонату – "Дніпра" і "Київ-Баскета".
"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи"
Запоріжжя, ПС "Юність"
Початок матчу – 18:00
Трансляція – Obozrevatel
Команди провели вже три очних зустрічі в нинішньому сезоні, і дві з них залишилися за господарями анонсованого матчу. "Мавпи" закріпилися на восьмій позиції і незабаром можуть позбавити найближчих переслідувачів навіть математичних шансів на потрапляння до плей-оф за підсумками "регулярки".
Їхні суперники йдуть п'ятими, але випереджають шостий "Будівельник" всього на одну перемогу. Наставник запорожців Валерій Плеханов у цьому поєдинку не зможе розраховувати на своїх лідерів Майка Кеффі і Джоша Форчуна.
"Прометей" – "Миколаїв"
Кам'янське, СК "Прометей"
Початок матчу – 18:00
Трансляція – YouTube ФБУ
Обидва попередні поєдинки між командами в нинішньому сезоні залишилися за сьогоднішніми господарями, які вперше вийдуть на майданчик під керівництвом ізраїльського тренера Ронена Гінзбурга. Він має відмінний шанс розпочати свою кар'єру в Україні з перемоги, оскільки "Миколаїв" є головним аутсайдером Суперліги Паріматч з 26 поразками в 32 матчах.
"Прометей" посідає третю сходинку в таблиці і має шанс наблизитися до "Дніпра", який перебуває на другій позиції.
"Дніпро" – "Київ-Баскет"
Дніпро, СК "Шинник"
Початок матчу – 19:00
Трансляція – Setanta Sports
Поєдинок між командами стане головною подією ігрового тижня в Суперлізі Паріматч. Столичні баскетболісти впевнено лідирують в таблиці і навіть поразка в гостях у "Дніпра" не стане критичною для підопічних Айнарса Багатскіса з точки зору боротьби за перше місце.
Чинні чемпіони України спробують здобути першу перемогу над "Київ-Баскетом" у нинішньому сезоні після трьох невдач у попередніх матчах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в єдиному поєдинку 13 квітня "Будівельник" впевнено розібрався з "Хіміком".