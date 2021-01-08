Баскетболіст НБА дізнався про зараження коронавірусом під час матчу

Баскетболіст "Філадельфії Севенті Сіксерс" Сет Каррі дізнався про позитивний тест на коронавірус під час матчу своєї команди в регулярному сезоні НБА проти "Бруклін Нетс".

Як повідомляє видання USA Today, команда отримала цю інформацію на початку першої чверті, після чого гравець негайно відправився на самоізоляцію. Він не міг взяти участь у поєдинку через травму, але сидів на лавці для запасних разом з партнерами.

"Філадельфія" залишилася в Нью-Йорку, щоб відстежити поширення COVID-19 серед баскетболістів. Ситуація може ускладнитися тим, що 6 січня Каррі провів 36 хвилин на майданчику в матчі з "Вашингтон Візардс", а ті після цього вже встигли зіграти проти "Бостон Селтікс".

Відзначимо, що протистояння між "Філадельфією" та "Брукліном" закінчилося домашньою перемогою "Нетс" з рахунком 122:109. Ця поразка стала для "Севенті Сіксерс" другою в дев'яти поєдинках, а команда з Нью-Йорка виграла свій п'ятий матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомого гравця НБА вигнали з команди після позитивного тесту на COVID-19.