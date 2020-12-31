Багатскіс оцінив перший рік роботи зі збірною України з баскетболу

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс нагадав, що в перший ігровий рік роботи з нашою командою йому вдалося виконати головне завдання – вийти на Євробаскет-2022.

В інтерв'ю офіційному сайту Федерації баскетболу України (ФБУ), латвійський фахівець також зазначив, що не збирається на цьому зупинятися. Він хоче нав'язати боротьбу за високе місце у відбірковій групі, щоб збільшити шанси нашої команди на сприятливі результати жеребкування чемпіонату Європи.

"Мабуть, треба сказати, що поставлені завдання виконані, і це добре. Але це далеко не так. Те, що ми забезпечили собі місце на чемпіонаті Європи, це було головне. В той же час, далеко не все закінчено. Якщо у нас є можливість зайняти більш високе місце в кваліфікації та бути у вищому кошику під час кваліфікації, ми повинні це використовувати. У професійному спорті треба брати те, що тобі дають. Особливо враховуючи, що другий бабл буде в Києві, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб зайняти найкраще місце", – заявив Багатскіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заключні матчі відбору на Євробаскет-2022 пройдуть у Києві в лютому.