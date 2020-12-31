1000 матчів поспіль: Леброн Джеймс встановив історичний рекорд НБА. Відео

Михайло Морозов Баскетбол 15:40, 31.12.2020 Оновлено: 16:06, 31.12.2020

Зірка НБА і "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став першим гравцем в історії ліги, якому вдалося набрати 10 і більше очок у 1000 матчів регулярного сезону поспіль.

В ювілейному поєдинку проти "Сан-Антоніо Сперс" "Король Джеймс" набрав 26 очок, 5 підбирань і 8 передач, а його команда здобула третю перемогу в п'яти матчах (121:107). Леброн вже давно обійшов двох легенд НБА Майкла Джордана і Каріма Абдул-Джаббара за цим показником.

Леброн Джеймс набрав 10 і більше очок у 1000 матчів поспіль
Twitter НБА

Джеймс потрапив у лігу за підсумками драфту 2003 року. "Клівленд Кавальєрс" вибрали його першим номером у першому раунді. У 2010-му він перейшов у "Маямі Хіт", щоб поборотися за перемогу в чемпіонаті, а потім повернувся в рідну команду в 2014-му. У 2018-му зірковий баскетболіст приєднався до "Лейкерс".

На його рахунку 4 перемоги в НБА (2012, 2013 – "Маямі", 2016 – "Клівленд", 2020 – "Лейкерс") і два "золота" Олімпійських ігор в 2008 і 2012 роках. Джеймс вважається одним з найкращих гравців НБА в історії, його часто порівнюють із легендарним Джорданом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірковий баскетболіст "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі закинув 105 триочкових поспіль під час тренування.

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