З'явилося відео порятунку туристів, що застрягли на підйомнику у Славському

Марина Погорілко Суспільство 23:45, 1.01.2021

У мережі з'явилося відео порятунку 74 туристів, які застрягли на підйомнику на карпатському гірськолижному курорті в Славському.

Його зняла одна із потерпілих, опублікували ролик на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. Жінка зазначила, що вона вагітна і замерзла, але настрій уже покращився, бо рятувальники приїхали їм на допомогу.

Вона зафільмувала, як людей знімали із підйомника – на мотузках їх спускали на землю. Водночас співробітники ДСНС закликали туристів зберігати спокій і запевняли, що все буде добре.

Нагадаємо, зупинка підйомника трапилася внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції. Операція з порятунку тривала кілька годин, температура повітря складала 1 градус тепла. Серед туристів були 3 вагітних жінки та 13 дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фотограф вразив українців видовищними фото засніжених українських Карпат. Світлини зроблено на 8-кілометровому маршруті гірським масивом Полонина Боржава – від гори Плай до вершини гори Стій.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Донбасі померли двоє терористів "Л/ДНР": один загинув у СІЗО. Фото

В США, попри вето Трампа, ухвалили оборонний бюджет з поміччю для України та санкціями проти РФ

Відмова від традицій і акцент на українцях: порівняння поздоровлень Зеленського в 2020 і 2021 роках

Україна закупить китайську вакцину від COVID-19 за ціною найдорожчої в світі

Досить ритися у попелі поразок. Налаштуйтеся на нові перемоги