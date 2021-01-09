До України ринуть мільйони мігрантів, а села будуть вимирати: до чого призведуть зміни клімату. Прогнози

Україна вже кілька років поспіль живе в ситуації зміненої кліматичної реальності, пов'язаної з глобальним потеплінням. Цей процес є незворотним. Проте наша країна в цій ситуації опинилася мало не в найбільш виграшному становищі, розповіли в Українському гідрометеорологічному інституті.

Уже до 2050 року в Україну можуть ринути мільйони кліматичних біженців. А про вишні, абрикоси, яблука, можливо, доведеться забути, попередив футуролог.

У тому, що несе Україні ера глобального потепління, розбирався OBOZREVATEL.

На Україну чекають різкі стрибки температур, посушливий квітень і ранні заморозки

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла OBOZREVATEL, що в новій кліматичній реальності Україна живе приблизно з 2005 року. "Відбулися нові зміни в загальній циркуляції, вона зараз інша", – повідомила вчена.

Ця реальність вирізняється нестійкою погодою й різкою зміною температур. "Стоїть тепло, а потім раз – зниження температури на 10-15 градусів. І не важливо, який сезон. Усі сезони стали нестійкими. Можливі екстремальні випадки – сильні опади, різкі штормові явища", – пояснила вона.

"Зима, яку ми бачимо зараз, буде в межах найближчих 5 років. Навіть якщо морози й будуть, то це щонайбільше тиждень. Ви пам'ятаєте, яка ожеледиця була нещодавно. Це зараз буде більш характерно для зими", – попередила синоптикиня.

За її словами, цієї весни, як і минулої, квітень може бути посушливим, а восени можливі ранні заморозки. "Ми побачили, що для весни дуже важким став квітень – практично без опадів. Це дуже погано для сільського господарства. Така наша дійсність".

"Те, що ми бачимо зараз, – це основа. На цю основу буде накладатися подальше посилення нестійкості", – пояснила Мартазінова.

Зміни клімату вже незворотні uga.ua

Глобальне потепління не зупинити, але Україна – в привілейованому становищі

Як розповіла Вазіра Мартазінова, всупереч поширеній думці, процеси глобального потепління пов'язані насамперед із геофізичним, а не з людським фактором. З цієї причини впливати на нього практично неможливо.

"Про те, що процес глобального потепління можна зупинити, розповідають казкарі. Нічого не можна зупинити", – наголосила вона.

У цьому контексті вона навела приклад стихійних лих у США: "Америка – сильна країна, там є дуже багато хороших вчених. Але коли йдуть штормові циклони, вони нічого не можуть вдіяти. Що вже говорити про процеси щодо всієї земної кулі".

"Цю тему навіть не має сенсу обговорювати. Як би ми не робили зелені насадження, як би не скорочували викиди парникових газів, є геофізичний фактор. Людський фактор – лише одна з складових, але незначна порівняно з геофізичними факторами", – констатувала вчена.

Водночас вона заявила, що становище України в цьому мінливому світі – привілейоване. "Україна перебуває в найкращих умовах порівняно з усіма навколишніми державами. Бог нас хоч у цьому береже".

Виживуть не всі, але планета залишиться живою

Футуролог Олексій Толкачов розповів OBOZREVATEL, що клімат змінюється, але у планети є ресурс адаптивності: "Будуть пристосовуватися екосистеми, тварини, рослини. Але, звичайно, не всі виживуть, тому що не всі тварини переносять зміни клімату. Проте так чи інакше планета залишиться живою".

За його словами, повного апокаліпсису не передбачається, але "вижити буде складно".

У перспективі найближчих 10-15 років футуролог припускає масштабні зміни, пов'язані з можливим вимиранням бджіл. "З одного боку, люди труять бджіл пестицидами, з іншого боку, зміна клімату теж вносить свої корективи. Але ці маленькі трудівники є головними в запиленні більшості рослин, від яких залежать люди", – сказав він.

Так, якщо бджоли вимруть або їхня популяція значно скоротиться, "нам доведеться розпрощатися з вишнями, абрикосами, яблуками".

Проблему питної води і продовольчу проблему Толкачов назвав ключовими проблемами майбутнього.

У селах можуть висохнути колодязі. trip-impressions.com

В Україні вимруть села, у країну ринуть кліматичні біженці

Толкачов звернув увагу на очевидні ознаки глобального потепління на прикладі України: "На Водохреща (19 січня. – Ред.) ніхто не збирається прорубувати ополонки. Зараз будуть робити плавучі понтони, щоб пірнати з них у воду, яка не замерзає".

За оцінками футуролога, в перспективі зміни клімату призведуть до зміни кліматичних зон України. "Будуть великі посухи, зменшиться родючість землі, через що будуть перебої з питною водою в селах". "Якщо в місті ця проблема якось розв'язується, то в селі брати воду просто немає звідки, якщо пересох колодязь. Тому села й сільська місцевість будуть потихеньку вимирати", – спрогнозував він.

Водночас Толкачов припустив, що Україна буде в більш виграшному становищі з погляду клімату порівняно з іншими країнами, тому в перспективі 20-30 років у нашу країну можуть ринути кліматичні біженці з більш південних країн, якщо умови життя там стануть нестерпними.

"Ми можемо опинитися під натиском мільйонів екологічних біженців до 2050 року", – припустив він.