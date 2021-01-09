В Украину хлынут миллионы мигрантов, а села будут вымирать: к чему приведут изменения климата. Прогнозы

Украина уже несколько лет живет в ситуации измененной климатической реальности, связанной с глобальным потеплением. Этот процесс необратим. Тем не менее, наша страна в этой ситуации оказалась чуть ли не в самом выигрышном положении, рассказали в Украинском гидрометеорологическом институте.

Уже к 2050 году в Украину могут хлынуть миллионы климатических беженцев. А про вишни, абрикосы, яблоки, возможно, придется забыть, предупредил футуролог.

В том, что несет Украине эра глобального потепления, разбирался OBOZREVATEL.

Украину ждут резкие скачки температур, засушливый апрель и ранние заморозки

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что в новой климатической реальности Украина живет примерно с 2005 года. "Произошли новые изменения в общей циркуляции, она сейчас другая", – сообщила ученая.

Эта реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур. "Стоит тепло, а потом раз – понижение температуры на 10-15 градусов. Причем, не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи – сильные осадки, резкие штормовые явления", – пояснила она.

"Зима, которую мы видим сейчас, будет в пределах ближайших 5 лет. Даже если морозы и будут, то максимум неделю. Вы помните, какая гололедица была недавно. Это сейчас будет более характерно для зимы", – предупредила синоптик.

По ее словам, этой весной, как и прошлой, апрель может быть засушливым, а осенью возможны ранние заморозки. "Мы увидели, что для весны очень тяжелым стал апрель – практически без осадков. Это очень плохо для сельского хозяйства. Такова наша действительность".

"То, что мы видим сейчас, – это основа. На эту основу будет накладываться дальнейшее усиление неустойчивости", – пояснила Мартазинова.

Измемения климата уже необратимы. uga.ua

Глобальное потепление не остановить, но Украина – в привилегированном положении

Как рассказала Вазира Мартазинова, вопреки распространенному мнению, процессы глобального потепления связаны, прежде всего, с геофизическим, а не с человеческим фактором. По этой причине влиять на него практически невозможно.

"О том, что процесс глобального потепления можно остановить, говорят сказочники. Ничего нельзя остановить", – подчеркнула она.

В этом контексте она привела пример стихийных бедствий в США: "Америка – сильная страна, там есть очень много хороших ученых. Но когда идут штормовые циклоны, они ничего не могут сделать. Что уж говорить о процессах в отношении всего земного шара".

"Эту тему даже не имеет смысла обсуждать. Как бы мы ни делали зеленые насаждения, как бы ни сокращали выбросы парниковых газов, есть геофизический фактор. Человеческий фактор – лишь одно из слагаемых, но незначительное по отношению к геофизическим факторам", – констатировала ученая.

В то же время она заявила, что положение Украины в этом меняющемся мире – привилегированное. "Украина находится в самых хороших условиях по отношению ко всем окружающим государствам. Бог нас хоть в этом бережет".

Выживут не все, но планета останется живой

Футуролог Алексей Толкачев рассказал OBOZREVATEL, что климат меняется, но у планеты есть ресурс адаптивности: "Будут приспосабливаться экосистемы, животные, растения. Но, конечно, не все выживут, потому что не все животные переносят изменения климата. Но так или иначе планета останется живой".

По его словам, полного апокалипсиса не предвидится, но "выжить будет сложно".

В перспективе ближайших 10-15 лет футуролог допускает масштабные перемены, связанные с возможным вымиранием пчел. "С одной стороны, люди травят пчел пестицидами, с другой стороны, перемена климата тоже вносит свои коррективы. Но эти маленькие труженики являются главными в опылении большинства растений, от которых зависят люди", – сказал он.

Таким образом, если пчелы вымрут или их популяция значительно сократится, "нам придется распрощаться с вишнями, абрикосами, яблоками".

Проблему питьевой воды и продовольственную проблему Толкачов назвал ключевыми проблемами будущего.

В селах могут пересохнуть колодцы. trip-impressions.com

В Украине вымрут села, в страну хлынут климатические беженцы

Толкачев обратил внимание на очевидные признаки глобального потепления на примере Украины: "На Крещение (19 января. – Ред.) никто не собирается прорубывать проруби. Сейчас будут делать плавающие понтоны, чтобы нырять с них в незамерзшую воду".

По оценкам футуролога, в перспективе изменения климата приведут к смене климатических зон Украины. "Будут большие засухи, уменьшится плодородие земли, в связи с чем будут перебои с питьевой водой в селах". "Если в городе эта проблема как-то решается, то в селе брать воду попросту неоткуда, если пересох колодец. Поэтому села и сельская местность будут потихонечку вымирать", – спрогнозировал он.

Вместе с тем Толкачев предположил, что Украина будет в более выигрышном положении в плане климата по отношению к другим странам, поэтому в перспективе 20-30 лет в нашу страну могут хлынуть климатические беженцы из более южных стран, если условия жизни там станут невыносимыми.

"Мы можем оказаться под напором миллионов экологических беженцев к 2050 году", – допустил он.