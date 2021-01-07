Журнал Тime назвав 2020 рік найгіршим в історії: у мережі посперечалися і вказали свій варіант

Марина Ліснічук Суспільство 04:00, 7.01.2021

Місяць тому авторитетний американський журнал Time назвав 2020 рік, на який припав пік пандемії COVID-19 і не тільки, найгіршим в історії сучасності. За словами авторів, велика частина нинішнього населення планети не зіштовхувалася із настільки "жахливим роком".

На цьому наголосили автори посту у Facebook-спільноти Violity, правда, поширивши це переконання на всю історію людства. А ось підписники висловили іншу думку, заявивши, що 2020-й був не таким вже й поганим.

"Ми готові посперечатися: бували в людства й важчі часи", – йдеться у повідомленні, автори якого назвали свій топ-3 гірших років.

Обкладинка журналу Time
time.com

3 місце – 1348 рік

"Це один із перших років нашестя в Європі "чорної смерті" – чуми, яка спустошила половину континенту. 1348-й ще знаменний і тим, що в цей рік люди ще не відійшли від "великого голоду" кінця десятих. А ще як раз на цей час припав пік епідемії віспи. Одночасна епідемія віспи і чуми – що може бути гірше? Погодьтеся, цей жах заслужив звання пекла на землі. Про проказу, яка лютувала того року, на цьому тлі навіть згадувати незручно", – зазначили в мережі.

2 місце – 542 рік

"Якщо зґуґлити "найгірший рік в історії людства", ви часто зустрінете посилання на 536-й, коли після виверження вулкана в Ісландії землю накрив "рік без літа". Але все не так просто. Річ у тім, що це був не рік без літа, а декілька, до того ж у 40-му знову бахнув вулкан і продовжив "задоволення" майже на 10 років. у 42-му до років без літа додалася ще й юстиніянова чума. І життя на Землі стало прекрасним подвійно", – спробували заперечити переконання Time автори посту.

1 місце – якийсь рік 75 тисяч років тому

"Але всі ці неприємності здаються дрібними порівняно з катастрофою, що трапилася на самій зорі людства. Що там конкретно відбулося, вчені ще не до кінця з'ясували. Найімовірніше, бахнув супервулкан Тоба. У будь-якому випадку, наслідком цієї події стало скорочення людської популяції до 2000 (!) особин. Для порівняння: великих панд зараз у світі 1600 і всі визнають, що вид ось-ось вимре. Але ми вижили, тому давайте зберігати позитив", – підсумували в мережі, попросивши підписників поділиться своєю думкою з цього приводу.

У мережі поцікавилися, чи дійсно 2020 рік – найгірший в історії
Facebook Violity

У коментарях тільки декілька людей погодилися з тезою Time. Деякі розкритикували приклади найгірших років в історії світу від авторів посту в соцмережі. Користувачі зазначили, що їхні аргументи трохи непереконливі.

"Згадайте 4 роки другої світової. Про що ви?", "Рівень інтелекту автора цієї статті в журналі Time залишає бажати кращого. Прожити пару трійку десятиліть і порівнювати з "усім часом". Авторитетне видання, нічого сказати", "Роки другої світової – це не гірші!? 2020-й – швидше найнесподіваніший!", "Найгірший рік 21 століття. Всіх часів – не знаю. Були часи й гірші, якщо згадати історію", – вважають люди.

Більшість же підкреслили, що хоч 2020-й був важким, але не настільки, щоб його можна було назвати найгіршим.

"Рік як рік. З радощами і тривогами, зі страхом і надією, з перемогами і поразками. Рік, який у нас був. Це найважливіше", "Нормальний рік. Хай полякам це розкажуть, що пройшли 1939 рік, або нашим бабусям 1932-33, 1941-45 років. Французам у 1944-45 роки. Людям, які жили в часи Київської Русі в 14 столітті, коли татари винищили майже усіх", "Халява повна. Автор посту, здається, не знає, що таке погані часи", "Нормальний рік! Те, що ми вже не будемо жити по-старому, це всім зрозуміло! Чим швидше ми всі переформатуємо свої думки і дії, тим легший буде перехід", – запевнили українці.

Коментарі користувачів мережі
Facebook Violity
Коментарі користувачів
Facebook Violity
Користувачі мережі не вважають 2020-й найгіршім роком в історії
Facebook Violity
Реакція користувачів мережі
Facebook Violity

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журнал Time, назвавши 2020 рік найгіршим в історії сучасності, зазначив, що нині практично не залишилося людей, які пережили жахи Другої світової війни та інших, більш ранніх глобальних потрясінь.

  • У статті на сайті видання йдеться, що найвиснажливішою загрозою в 2020 році стало почуття безпорадності.

  • Водночас до бід минулого року віднесли не тільки пандемію коронавірусу, яка забрала життя вже понад 1,8 мільйона осіб. Детальніше про це читайте у матеріалі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Дніпрі загинув син Геннадія Корбана – ЗМІ

НАБУ розшукує майно Вітренка і розслідує його багатомільйонні премії. Документ

Зеленський записав нове звернення до українців на Різдво. Відео

Росія розгромно програла Фінляндії та залишилася без медалей МЧС із хокею

Українцям різко підвищили абонплату на газ, переплачувати доводиться на 40%: названо всі ціни