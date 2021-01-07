Журнал Тime назвал 2020 год худшим в истории: в сети поспорили и указали свой вариант

Месяц назад авторитетный американский журнал Time назвал 2020 год, на который пришолся пик пандемии COVID-19 и не только, самым худшим в истории современности. По словам авторов, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько "ужасным годом".

На этом подчеркнули авторы поста в Facebook-сообществе Violity, правда, распространив это убеждение на всю историю человечества. А вот подписчики выразили иное мнение, заявив, что 2020-й был не таким уж плохим.

"Мы готовы поспорить: бывали в человечества времена и потруднее", – говориться в сообщении, авторы которого назвали свой топ-3 худших годов.

Обложка журнала Time time.com

3 место – 1348 год

"Это один из первых годов пришествия в Европу "черной смерти" – чумы, которая опустошила половину континента. 1348-й еще знаменателен и потому, что в этот год люди еще не отошли от "великого голода" конца десятых. А еще как раз на это время пришелся пик эпидемии оспы. Одновременная эпидемия оспы и чумы – что может быть хуже? Согласитесь, этот ужас заслужил звание ада на земле. О свирепствующей в этот год проказе на этом фоне даже упоминать неловко", – отметили в сети.

2 место – 542 год

"Если загуглить "худший год в истории человечества", вы часто встретите ссылки на 536-й, когда после извержения вулкана в Исландии землю накрыл "год без лета". Но все не так просто. Дело в том, что это был не год без лета, а несколько, к тому же в 40-м вновь бахнул вулкан и продлил "удовольствие" почти на 10 лет. В 42-м к годам без лета добавилась еще и Юстинианова чума. И жизнь на Земле стала прекрасной вдвойне", – попытались возразить убеждению Time авторы поста.

1 место – какой-то год 75 тысяч лет назад

"Но все эти неприятности кажутся мелкими по сравнению с катастрофой, случившейся на самой заре человечества. Что там конкретно произошло, ученые еще не до конца выяснили. Скорее всего, бахнул супервулкан Тоба. В любом случае, следствием этого события стало сокращение человеческой популяции до 2000 (!) особей. Для сравнения: больших панд сейчас в мире 1600 и все признают, что вид вот-вот вымрет. Но мы выжили, так что давайте сохранять позитив", – подытожили в сети, попросив подписчиков поделится своим мнение по этому поводу.

В сети поинтересовались, действительно ли 2020 год – худший в истории Facebook Violity

В комментариях только несколько человек согласились с тезисом Time. Некоторые раскритиковали примеры наихудших годов в истории мира от авторов поста в соцсети. Пользователи отметили, что их аргументы немного неубедительны.

"Вспомните 4 года второй мировой. О чем вы?", "Уровень интеллекта автора этой статьи в журнале Time оставляет желать лучшего. Прожить пару тройку десятилетий и сравнивать со "всеми временами". Авторитетное издание, нечего сказать", "Годы второй мировой – это не худшие!? 2020-й – скорее самый неожиданный!", "Худший год 21 века. Всех времен – не знаю. Были времена и похуже, если вспомнить историю", – считают люди.

Большинство же подчеркнули, что хоть 2020-й был тяжелым, но не настолько, чтобы его можно было назвать наихудшим.

"Год как год. С радостью и тревогами, со страхом и надеждой, с победами и поражениями. Год, который у нас был. Это самое важное", "Нормальный год. Пусть полякам это расскажут, прошедшим 1939-й, или нашим бабушкам 1932-33, 1941-45 годов. Французам в 1944-45 годы. Людям, которые жили во времена Киевской Руси в 14 веке, когда татары истребили почти всех", "Халява полная. Автор поста, кажется, не знает, что такое плохие времена", "Нормальный год! То, что мы уже не будем жить по-старому, это всем понятно! Чем быстрее мы все переформатируем свои мысли и действия, тем легче будет переход", – заверили украинцы.

Коментарі користувачів мережі Facebook Violity

Коментарі користувачів Facebook Violity

Користувачі мережі не вважають 2020-й найгіршим роком в історії Facebook Violity

Реакція користувачів мережі Facebook Violity

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