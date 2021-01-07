Журнал Тime назвав 2020 рік найгіршим в історії: у мережі посперечалися і вказали свій варіант

Місяць тому авторитетний американський журнал Time назвав 2020 рік, на який припав пік пандемії COVID-19 і не тільки, найгіршим в історії сучасності. За словами авторів, велика частина нинішнього населення планети не зіштовхувалася із настільки "жахливим роком".

На цьому наголосили автори посту у Facebook-спільноти Violity, правда, поширивши це переконання на всю історію людства. А ось підписники висловили іншу думку, заявивши, що 2020-й був не таким вже й поганим.

"Ми готові посперечатися: бували в людства й важчі часи", – йдеться у повідомленні, автори якого назвали свій топ-3 гірших років.

3 місце – 1348 рік

"Це один із перших років нашестя в Європі "чорної смерті" – чуми, яка спустошила половину континенту. 1348-й ще знаменний і тим, що в цей рік люди ще не відійшли від "великого голоду" кінця десятих. А ще як раз на цей час припав пік епідемії віспи. Одночасна епідемія віспи і чуми – що може бути гірше? Погодьтеся, цей жах заслужив звання пекла на землі. Про проказу, яка лютувала того року, на цьому тлі навіть згадувати незручно", – зазначили в мережі.

2 місце – 542 рік

"Якщо зґуґлити "найгірший рік в історії людства", ви часто зустрінете посилання на 536-й, коли після виверження вулкана в Ісландії землю накрив "рік без літа". Але все не так просто. Річ у тім, що це був не рік без літа, а декілька, до того ж у 40-му знову бахнув вулкан і продовжив "задоволення" майже на 10 років. у 42-му до років без літа додалася ще й юстиніянова чума. І життя на Землі стало прекрасним подвійно", – спробували заперечити переконання Time автори посту.

1 місце – якийсь рік 75 тисяч років тому

"Але всі ці неприємності здаються дрібними порівняно з катастрофою, що трапилася на самій зорі людства. Що там конкретно відбулося, вчені ще не до кінця з'ясували. Найімовірніше, бахнув супервулкан Тоба. У будь-якому випадку, наслідком цієї події стало скорочення людської популяції до 2000 (!) особин. Для порівняння: великих панд зараз у світі 1600 і всі визнають, що вид ось-ось вимре. Але ми вижили, тому давайте зберігати позитив", – підсумували в мережі, попросивши підписників поділиться своєю думкою з цього приводу.

У коментарях тільки декілька людей погодилися з тезою Time. Деякі розкритикували приклади найгірших років в історії світу від авторів посту в соцмережі. Користувачі зазначили, що їхні аргументи трохи непереконливі.

"Згадайте 4 роки другої світової. Про що ви?", "Рівень інтелекту автора цієї статті в журналі Time залишає бажати кращого. Прожити пару трійку десятиліть і порівнювати з "усім часом". Авторитетне видання, нічого сказати", "Роки другої світової – це не гірші!? 2020-й – швидше найнесподіваніший!", "Найгірший рік 21 століття. Всіх часів – не знаю. Були часи й гірші, якщо згадати історію", – вважають люди.

Більшість же підкреслили, що хоч 2020-й був важким, але не настільки, щоб його можна було назвати найгіршим.

"Рік як рік. З радощами і тривогами, зі страхом і надією, з перемогами і поразками. Рік, який у нас був. Це найважливіше", "Нормальний рік. Хай полякам це розкажуть, що пройшли 1939 рік, або нашим бабусям 1932-33, 1941-45 років. Французам у 1944-45 роки. Людям, які жили в часи Київської Русі в 14 столітті, коли татари винищили майже усіх", "Халява повна. Автор посту, здається, не знає, що таке погані часи", "Нормальний рік! Те, що ми вже не будемо жити по-старому, це всім зрозуміло! Чим швидше ми всі переформатуємо свої думки і дії, тим легший буде перехід", – запевнили українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: