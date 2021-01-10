Отже: Європа вся закрита, лижні курорти закриті – а у нас все відмінно, тільки імітація локдауну. Зеленський показує приклад.

Хто не згоден – киньте в мене камінь. У нас не 5 000 хворих на день і не 100 померлих, сміливо множимо на 4.

У цей час вся Європа, Північна Америка, частина Південної і вся Аравія колють вакцину. У нас немає грошей, всі пішли Веревському і Ко на знижений ПДВ.

Україна тільки мріє і просить. Зате частина еліти і депутатів з чиновниками за великі гроші роблять вакцинацію контрабандною вакциною.

Ви думаєте Зеленський і його оточення цього не знали? Знали, знали, але вони не зможуть зрозуміти, що це аморально. Їм взагалі плювати НА ЛЮДЕЙ, ви для них – лохи і глядачі. Вони нікого не покарають, вони ж пацани і своїх не здають. А ви здихайте, як кури при пташиному грипі, це природний спад.

Шмигаль – це їхня шістка, без політичної ваги і майбутнього, без відповідальності і ідей. Та й знань і досвіду – нуль. "Що накажете, панове?". Гончарук, про якого всі вже забули, був такий же. Країну і людей шкода. Всі нормальні хочуть валити або вже поїхали.

Ці наберуть кредитів – і теж звалять. Шлемазли.

А опозиція сидить в кущах і тихо дивиться, і чекає, коли ці хлопці нажрутся і звалять. Потім прийдуть вони жерти. Коло у нас поки замкнуте.