Зеленський сказав, що хоче зробити на Донбасі та в Криму

Президент України Володимир Зеленський сказав, що хоче оголосити про мир безпосередньо під час відвідування Донбасу та Криму.

Такий намір прозвучав під час новорічного звернення глави держави. Він назвав українців великим народом і нагадав, що у 2021 році року наша країна відзначить 30-річчя незалежності (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Бути президентом такого прекрасного народу – це велика гордість. І дуже велика відповідальність. І я буду робити все, щоб і через рік, і у всіх наступних роках у цей же день і час мені було не соромно дивитися вам в очі. Я хочу не говорити на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. на українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав Зеленський.

Він також закликав жителів тимчасово окупованих Донбасу та Криму, які, за його словами, живуть у всіх сенсах "в іншому часі", перевести годинник на годину назад, щоб "бути з Україною". Під час звернення до них Зеленський перейшов на російську мову.

Новорічне привітання президента було записано в колі дітей, яким він простими словами розповів про найбільші проблеми та здобутки України у 2020-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді Олена Зеленська привітала українців з Новим роком і побажала, щоб у кожного збулися мрії, які вони загадають в ніч на 1 січня 2021 року.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото біля новорічної ялинки.