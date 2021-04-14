Завдяки адаптивному карантину МОЗ COVID-19 в Україні йде на спад, – епідеміологиня

Адаптивний карантин і правила, розроблені Міністерством охорони здоров'я, ефективно працюють для зниження кількості захворювань на коронавірус в Україні.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомила завідуюча кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко. Вона погодилася зі словами очільника МОЗ Максима Степанова про те, що пандемія COVID-19 в Україні йде на спад, зокрема завдяки адаптивному карантину.

"У нас прописаний адаптивний карантин, який дозволяє не одночасно всю країну вимкнути, а тільки там, де ситуація загострюється. Це видно по кожному прогнозу, по областям", – зазначила Чумаченко.

Вона підкреслила: незважаючи на зниження захворюваності, українці повинні дотримуватися карантинних правил.

"Потрібно, щоб люди розуміли, що якщо почалося зниження, то це не означає, що ми повинні розслаблятися. Навпаки – потрібно ще більше сконцентруватися, щоб це зниження йшло більш швидкими темпами. Попереду все-таки йдуть свята, Великдень, тому люди, я не знаю скільки вже говорити, повинні розуміти: у нас прописані хороші правила", – пояснила Чумаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні на піку третьої хвилі коронавірусу стабілізувалася ситуація із захворюваністю і госпіталізацією хворих.