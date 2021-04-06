Захід України посеред квітня засипало снігом. Фото і відео

Карина Бондаренко Суспільство 12:47, 6.04.2021 Оновлено: 13:05, 6.04.2021

На західній Україні, а зокрема у Львові, у вівторок, 6 квітня, температура повітря опустилася нижче нуля градусів і випав сніг.

Вранці стовпчики термометрів показували -2 градуси. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень повітря прогріється до +2, а ближче до вечора знову похолодає і приморозить. Тим часом місцеві жителі поділилися фото і відео снігопаду в мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Сніг безперервно падав у місті протягом першої половини дня. У Львівській області синоптики прогнозують мокрий сніг і пориви вітру. Температура повітря протягом доби від -1 до +4 градусів.

Сніг на західній Україні.
24 Канал
У Львові випав сніг.
24 Канал

У зв'язку з інтенсивним снігопадом тимчасово обмежували рух для великовантажного транспорту на автодорозі М-06 КиївЧоп, а саме 702 км – 723 кілометр (Івашківський перевал), повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України.

Скриншот.
Пресслужба Патрульної поліції України
Снігопад у Львові.
24 Канал
На західній Україні похолодало.
24 Канал
Скриншот.
Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер. Зокрема, погіршення умов 6 квітня очікується вдень у центральних, східних і південних регіонах.

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