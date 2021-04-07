Смертність зростає, лікарні завантажені: як Хмельниччина "задихається" від коронавірусу

У Хмельницькій області різко зросла кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом. За цим показником (із прив'язкою до чисельності населення) регіон навіть вийшов на перші місця в Україні. Для інфікованих жителів навіть закінчилися місця в лікарнях, через що довелося перевезти польовий мобільний госпіталь, який раніше розташовувався в Івано-Франківську.

Що відбувається на Хмельниччині і як місцева влада "гасить пожежу в ручному режимі", читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Різке зростання захворюваності почало простежуватися в області протягом останніх двох тижнів березня, а вже на початку квітня показник досяг рекордних позначок, переваливши за тисячу виявлених випадків на добу.

Незважаючи на перевищення епідеміологічних показників, які визнали навіть у Центрі громадського здоров'я МОЗ, місцева влада довго не наважувалася посилити карантин до рівня "червоної" зони.

За словами системного аналітика Євгена Істребіна, який моделює прогнози щодо розвитку епідемії, упродовж останнього тижня Хмельниччина почала бити всі антирекорди:

за рівнем госпіталізацій на 100 тис. населення область перебувала на першому місці по Україні;

завантаженість лікарень у регіоні становить близько 82%, що є найвищим показником у країні;

кількість нових випадків (і це тільки офіційно) зросла майже в 2 рази порівняно з осіннім спалахом коронавірусу;

кількість "позитивних" ПЛР-тестів збільшилася до 53%, тобто кожен другий тест, зроблений у регіоні, підтверджує наявність інфекції.

"Область просто горіла. Були ще "чудеса"за летальністю – не вища, ніж восени. Тобто лікарні забиті, а смертність не росте. Чудова область! Чому в сусідній Вінницькій не так? Насправді це сарказм. У реальності ми стали свідками відвертої маніпуляції зі статистикою місцевої влади в інтересах певних бізнес-структур", – писав Істребін увесь минулий тиждень на своїй сторінці у Facebook.

Деякі жителі Хмельницького, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, підтвердили, що в місті лікарні дійсно завантажені. На госпіталізацію іноді навіть не можуть розраховувати люди зі спадною сатурацією, якщо вони перебувають у більш-менш стабільному стані. Але загалом ставлення до карантину в суспільстві дещо змінилося, стало більше тих, хто почав надягати маски в приміщеннях і транспорті. Масових скупчень людей теж стало менше.

"Владі важко буде закрити ринки, оскільки це основне джерело доходів бюджету. Хоча особливого двіжняку там немає. А ось лікарні забиті, це правда. За 120 км від Хмельницького розгорнули польовий госпіталь на 120 місць. Плюсувати ліжка можна, а чи вистачить на всіх медперсоналу і кисню? У знайомого 50% ураження легень, сатурація 89%. Але швидка не забрала. Обдзвонили всі лікарні, жодного місця не було. Це Хмельницький сьогодні", – розповіла OBOZREVATEL місцева мешканка Ірина.

Заступниця головного лікаря Хмельницької центральної районної лікарні Валентина Салій розповіла, що надходження хворих збільшилося у 2-3 рази. Половина з них – люди старшого віку зі складною патологією (цукровий діабет, ожиріння, ішемічна хвороба серця з порушенням серцевого ритму, гіпертонія).

"Збільшилася кількість хворих – зросла і смертність. 30-40% госпіталізованих – дуже складні, багато хто з них явно вже не жильці. Сатурація – 40-50%, коронавірус зумовив незворотні процеси. Думала, що пік уже мав бути, але немає ж. Сподіваюся, піде на спад уже з наступного тижня. Але хто його знає", – підсумувала лікарка.

Після наради у мера міста Олександра Симчишина в понеділок, 5 квітня, в Хмельницькому все ж зважилися на посилення карантину. Із середи, 7 квітня, заборонили працювати ресторанам, кафе, спортзалам, ТРЦ, а також зупинили регулярні перевезення по області.

Крім цього під лікування пацієнтів із COVID-19 перепрофілювали частину приміщень колишньої лікарні "Укрзалізниці" в Шепетівці. Ще в трьох лікувальних закладах регіону додатково розгорнули 80 ліжок.

А в Славуті на території міської лікарні розгорнули мобільний госпіталь на 120 ліжок, який привезли з Івано-Франківської області, адже там захворюваність пішла на спад і незабаром можуть послабити карантин.

І хоч у регіоні збільшують кількість ліжок, місцеві лікарі вказують на ще одну важливу проблему – катастрофічну нестачу медичного персоналу.

Також Хмельницька область зіткнулася з гострою нестачею кисню в лікарнях. Це при тому, що він украй необхідний для щонайменше 70% госпіталізованих пацієнтів.

"Із киснем повний аут! Усі кисневі станції працюють лише на лікарні. На виробничі потреби не дають жодного балона з початку тижня. Чому досі в усіх опорних лікарнях не встановили кисневі станції?" – здивувалася медсестра однієї з лікарень Хмельницького.

Салій підтвердила OBOZREVATEL, що останні три дні дійсно спостерігається нестача кисню через перебої з поставками із Львівського кисневого заводу. Довелося по 2-3 рази на добу возити його в балонах із місцевих кисневих станцій.

"Проблема з киснем є, не вистачає рук на його завантаження. Чесно, ситуація зараз складна. Міських хворих приймаємо двічі на тиждень – у четвер і неділю. В інші дні приймаємо жителів району. Багато лікарів хворіють, є проблема з персоналом. Ми на знос. Вакцинуватися поки що бояться, всі чекали Рfizer. Із 250 співробітників у мене 112 хотіли саме цей препарат. А коли привезли Сovishield – прищепилося тільки 25. Люди начиталися різного і тепер бояться", – розповіла лікарка.