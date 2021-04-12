Ювелірів, яких рекламувала зірка "Кварталу 95", звинуватили в плагіаті прикрас

Софія Закревська Суспільство 18:53, 12.04.2021 Оновлено: 19:01, 12.04.2021

Компанія "Золотий вік", яку рекламувала зірка "Кварталу 95" Олена Кравець, на початку 2021 року випустила колекцію каблучок, ідентичну ювелірним виробам бренда "Guzema Fine Jewelry", створеним ще 2016 року.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала засновниця ювелірного бренда Валерія Гузема. Вона зазначила, що "Золотий вік" не додав жодних нових елементів до скопійованих каблучок.

"По всій Україні розташовані білборди з відомою співачкою в каблучках, які повністю копіюють ті, що я розробила для своєї першої колекції та вчасно отримала патент на промислові зразки", – написала Гузема.

Одна зі скопійованих каблучок.
Instagram Валерії Гуземи

Авторка ювелірних виробів також продемонструвала патент, який підтверджує належність їй ідеї каблучок із кульками. Валерія Гузема також зазначила, що у компанії проігнорували її звернення, не захотівши пояснити та врегулювати ситуацію, яка склалася, тому вона й оприлюднила все у соцмережі.

"Для мене неприпустимо думати, що в наш час велика корпорація може так просто використовувати результати роботи іншої людини у своїх комерційних цілях, нехтуючи її правами", – зазначила жінка.

Патент на каблучки.
Instagram Валерії Гуземи
Каблучки з кульками було запатентовано.
Instagram Валерії Гуземи
Патент Валерії Гуземи.
Instagram Валерії Гуземи

Наразі Гузема звернулася до суду з вимогою до "Золотого віку" припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки запатентованих каблучок.

Скриншот.
Instagram Валерії Гуземи
Скриншот.
Instagram Валерії Гуземи
Скриншот.
Instagram Валерії Гуземи

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що студія "Квартал 95" сплагіатила ідею номера, де Володимир Зеленський і його колега Юрій Крапов без рук грають на роялі.

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