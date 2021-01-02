Якою буде погода в січні 2021-го: синоптики пообіцяли аномалію

В Україні температура повітря в січні 2021 року буде теплішою за середні багаторічні значення.

Такий прогноз дали в "Укргідрометцентрі". Також синоптики назвали можливу кількість опадів у різних регіонах.

"Середня місячна температура передбачається 0–4°С морозу, в південній частині місцями 1–3ºС тепла, що на 2–2,5°С вище за середні багаторічні значення", – йдеться в інформації.

За прогнозом фахівців, місячна кількість опадів очікується на рівні 27–58 мм, у Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Раніше провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило сказав, що різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу. За його словами, 6–7 січня очікується дощова погода; у Святвечір може бути близько 0 градусів, морозів поки не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні в січні 2021 року обіцяє бути різною: і майже весняною, й по-справжньому зимовою. Фактично місяць поділений навпіл. Перша половина може бути теплою, друга – морозною.