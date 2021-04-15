Як змінилися тренди у харчуванні українців під час пандемії COVID-19: директорка Nielsen Ukraine дала відповідь

З початку пандемії COVID-19 українці почали більше піклуватися про здоров'я та обирати продукти здорового харчування. Зокрема, у продуктовому кошику з'явилося більше свіжих овочей та фруктів, а також молочних продуктів.

Про це розповіла комерційна директорка компанії Nielsen Ukraine Сніжана Абдулліна під час прямого ефіру "Тренди здорового перекусу", який транслювався на Facebook-сторінці українського виробника молочної продукції "Слов'яночка".

За її словами, за рік пандемії українці "переламали" усвідомлення того, що таке здоров’я та зрозуміли, що це не тільки спорт, але й збалансованість та розумний підхід до того, як і що споживати.

"Якщо дивитися на довгостроковий тренд, то останні 10 років ми постійно констатували, що у топ-5 переживань українців входить здоров'я. Тоді вони асоціювали піклування про здоров'я з дуже базовими речами – більше проводити часу на свіжому повітрі, не їсти шкідливі продукти і на цьому і все. Але у 2021 році українці почали дуже усвідомлено підходити до піклування про здоров'я – ментальне, соціальне, про імунітет, здорові звички, зокрема, звички харчування", – розповіла вона.

Пандемія, за словами Абдулліної, сформувала нові пріоритети при виборі звичних продуктів – споживачі більше підтримують продукти, що відповідають ідеї свідомого споживання.

Так, кошик споживача під час пандемії змінився таким чином: у 63% громадян у кошику з'явилися свіжі фрукти, овочі, м'ясо, риба, 61% українців обов'язково купували молочні продукти (масло, йогурт, молоко), 27% – соки, 26% – мінеральну воду, 7% – фруктові снеки і злакові батончики.

Також Абдулліна назвала категорії продуктів, які українці почали купувати під час пандемії коронавірусу: 16% – органічні, 12% – без цукру, 12% – вегетаріанські, 10% – на рослинній основі, 9% – натуральні продукти, 13% – продукти українського виробництва.

"Українці навіть у тих категоріях, які асоціюються більше з чимось смачненьким, ніж здоровим, шукали смачні, але більш здорові альтернативи", – розповіла експертка.