Всі ми любимо отримувати подарунки. А AliExpress любить їх дарувати

У березні цього року найбільший торговельний онлайн-майданчик AliExpress відзначає свій 11 день народження. І до свята він підготував масу подарунків для всіх своїх клієнтів, які допоможуть не тільки придбати те, про що давно мріялося, але і істотно заощадити.

З 24 березня по 3 квітня на AliExpress стартував грандіозний розпродаж. Сотні товарів з самих різних категорій можна буде купити за половину, а то й третину від звичайної ціни. Косметика, побутова техніка і смартфони, товари для спорту і дома, одяг і взуття, інструменти та прикраси ... Знижки сягають 70%, а на товари з окремих категорій, наприклад, на дитячі іграшки – і зовсім перевищують 90%. Так що якісні товари на популярній торговій площадці в ці дні можна придбати за дивно привабливими цінами.

Зацікавилися? Тоді заходьте на сайт розпродажі – і починайте шопінг.

Але на цьому в AliExpress вирішили не зупинятися – і з 10.00 29 березня до 9.59 3 квітня дарують своїм клієнтам додаткову можливість заощадити гроші.

Так, кожен новий покупець, здійснюючи покупку на суму від 139 гривень (5 доларів), отримує додаткову знижку в розмірі 111 гривень (4 долари)! Для цього при оформленні замовлення досить ввести промокод ANNIVERNEW4.

І чим більше покупок – тим вище економія!

Для своїх постійних клієнтів AliExpress також приготував гнучку систему додаткових знижок при використанні святкових промокодів:

- при покупці на суму від 830 гривень розмір додаткової знижки складе 111 гривень (промокод ALIAN4)

- вибрали товари на 1383 гривні і вище? Знижка складе 194 грн (промокод ALIAN7)

- у вас в кошику товар на суму від 2 489 грн? Заплатіть за нього на 249 грн менше (промокод ALIAN9)

- при покупці на суму від 3 042 грн розмір додаткової знижки складе цілих 304 грн (промокод ALIAN11).

Знижки за промокодом діють на всі товари, представлені на AliExpress – включаючи ті, на які оголошені грандіозні знижки в рамках розпродажу.

Так що пропозиція – дійсно вигідне. Правда, з огляду на обмежену кількість промокодів, з шопінгом краще не затягувати.

У AliExpress вже прогнозують великий наплив покупців. І заздалегідь вибачаються перед клієнтами за можливі незначні затримки з обробкою заявок. При цьому в компанії обіцяють: всі замовлення обов'язково будуть оброблені і відправлені українським відвідувачам цього великого торгового сервісу. Адже компанія дуже дорожить своєю репутацією і кожним покупцем.

І саме тому люди, які хоча б раз відвідали сайт AliExpress, на власному досвіді переконалися, що якісні товари не обов'язково повинні коштувати дорого – згодом повертаються сюди знову і знову.