ВООЗ екстрено збереться через мутацію коронавірусу

У четвер, 14 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позапланово проведе вже шосте засідання комітету з надзвичайних ситуацій. На ньому обговорять більш заразні мутації коронавірусу.

Як повідомляє DW, зустріч відбудеться на два тижні раніше ніж планувалося спочатку. Нагадаємо, раніше ВООЗ попередила, що у світі може з'явитися ще більше мутацій коронавірусу. Причина цьому – занадто швидке поширення інфекції по всій земній кулі.

Крім того, експерти не виключили, що другий рік пандемії стане ще важчим, ніж перший. Адже вже зараз захворюваність знову досягла пікових показників.

Коронавірус у країнах світу. Worldometers

Пандемія охопила понад 92 млн осіб. Worldometers

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