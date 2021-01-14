ВООЗ екстрено збереться через мутацію коронавірусу
У четвер, 14 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позапланово проведе вже шосте засідання комітету з надзвичайних ситуацій. На ньому обговорять більш заразні мутації коронавірусу.
Як повідомляє DW, зустріч відбудеться на два тижні раніше ніж планувалося спочатку. Нагадаємо, раніше ВООЗ попередила, що у світі може з'явитися ще більше мутацій коронавірусу. Причина цьому – занадто швидке поширення інфекції по всій земній кулі.
Крім того, експерти не виключили, що другий рік пандемії стане ще важчим, ніж перший. Адже вже зараз захворюваність знову досягла пікових показників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
усього на коронавірус у світі захворіло вже 92,7 млн осіб. Лише за останню добу його виявили у 742 тис. інфікованих.
Пандемія забрала життя 1,9 млн людей, водночас одужало 66,2 млн.
Лідерами за рівнем захворюваності є США – 236 тис., Бразилія – 61 тис. і Британія – 47 тис.
За прогнозами ВООЗ, вакцинація проти COVID-19, яка вже стартувала у світі, не дозволить домогтися колективного імунітету людства 2021 року. Тому всі запобіжні заходи як і раніше важливі.