'Велике будівництво' доріг до кордонів: Укравтодор оприлюднив план на рік

Транспортні ворота України стануть зручними і комфортними: Укравтодор збирається за рік відновити 250 км прикордонних доріг.

До 2023 року у рамках президентської програми "Велике будівництво"буде відремонтовано 600 км автошляхів, що ведуть до пунктів пропуску, повідомляється на Facebook -сторінці "Великого будівництва".

"Десятки років дороги біля контрольно-пропускних пунктів із сусідніми державами занедбували, через що, в'їжджаючи в Україну, кожна людина відчувала дискомфорт. На жаль, перетнувши кордони нашої держави, нерідко можна було одразу зустріти вибоїну", – сказано у повідомленні.

Розвиток прикордонної інфраструктури за президентською програмою "Велике будівництво" було розпочато минулого року, коли відремонтували 150 км доріг. Цього року зроблять на 100 км більше.

Зокрема, у Закарпатській області відремонтують 80 км доріг, що ведуть до пунктів пропуску. Серед них: КПП "Малий Березний" – Убля на кордоні зі Словаччиною; МАПП "Ужгород" – Вишнє Немецьке, для чого відремонтують 13 км обходу Ужгорода; КПП "Тиса" – Захонь на кордоні з Угорщиною; КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під’їздом на КПП "Косино"та інші.

Відремонтують 7 км дороги М-26 на ділянці КПП "Вилок" – КПП "Дяково", що веде до кордонів Угорщини і Румунії. На деяких проєктах, таких як обхідна Берегово та міст через Тису, планують залучати угорську сторону.

Також в рамках програми створять нові КПП. Зараз розробляється документація під будівництво нової дороги першої категорії міжнародного рівня між КПП "Дийда" на кордоні з Угорщиною і трасою М-24 (проходить по території Закарпаття) та М-06 (Київ – Чоп). Планується будівництво ділянки нової обхідної дороги навколо Берегова до МАПП "Лужанка". А на кордоні з Румунією з’явиться нове КПП "Біла Церква". Його з’єднають з трасами Н-09 (Мукачево – Львів) та румунською DN 18.

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявляв, що у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях буде створено "Мале Карпатське коло", завдяки якому туристичні центри зв’яжуть якісними дорогами.