Вчені знайшли фермент, від якого може залежати поширення коронавірусу

Вчені знайшли фермент в організмі людини, завдяки якому може розмножуватися коронавірус. Відзначається, що без нього він практично не в змозі це робити.

Дослідники Тюбінгенського університету (Німеччина) заявили, що відкриття може допомогти в розробці ліків проти COVID-19, передає N-tv.

В ході дослідження вчені відтворили комп'ютерну модель поширення коронавірусу в людських легенях.

При проникненні в клітини коронавірус "змушує" їх виробляти речовини, які є для нього "воротами" для подальшого розмноження в організмі. Як з'ясувалося, особливо важливим в цьому процесі є фермент уанілаткіназа 1 або GK1.

Німецькі вчені змогли тимчасово прибрати його з організму, завдяки чому коронавірус припинив розмножуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені назвали хворобу, яка вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусу. Вона часто зустрічається серед людей.