Учені знайшли можливі ліки для перемоги над смертельно небезпечними інфекціями

Учені американського Вістарівського інституту відкрили клас сполук, що поєднують у собі властивості антибіотиків та імуномодуляторів, – вони здатні допомогти людині уникнути смертельно небезпечних інфекцій.

Про це повідомляється в статті, опублікованій у журналі Nature. Виявлені сполуки можуть дати швидку імунну відповідь проти мікробів, що мають стійкість до ліків.

Результати комп'ютерного моделювання показали, що виявлені речовини не тільки сповільнюють синтез ізопреноїдів – молекул, необхідних для виживання патогенних бактерій, але й мають унікальну здатність проникати через бактеріальну стінку.

Тобто вони можуть стимулювати імунну систему – це робить їх більш ефективними препаратами, ніж багато антибіотиків.

Важливим фактом є й те, що всі протестовані сполуки були нетоксичними для людини.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учені знайшли спосіб збільшити тривалість життя – спів. Це заняття допомагає знизити тиск і зміцнити здоров'я мозку, заявили фахівці Єльського та Гарвардського університетів (США).

Також, за даними дослідників, спів знижує ризик деменції й допомагає боротися з депресією.