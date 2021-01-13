Вчені помітили ознаки гравітаційного фону Всесвіту

Вчені з США та Канади заявили, що вони змогли виявити ознаки постійного гравітаційного випромінювання, яке проходить через Всесвіт і спотворює тканину простору-часу.

Дослідження опублікували на сайті The Astrophysical Journal Letters. Фахівці провели експеримент під назвою "Лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія".

Вони отримали Нобелівську премію з фізики за перше в історії пряме виявлення гравітаційних хвиль, які утворилися при злитті двох чорних дір, які перебувають приблизно в 1,3 мільярда світлових років від Землі. Відзначається, що хвилі, що виникли при цьому зіткненні, порушили гравітаційно-хвильової фон Всесвіту і досягли Землі.

Крім подібних разових сильних збурень, які астрофізики вже навчилися фіксувати, існує так званий фон гравітаційних хвиль – постійний потік гравітаційного випромінювання, яке, відповідно до теорії, постійно омиває Землю.

Саме це фонове випромінювання намагалися виявити вчені з проекту "Північноамериканська наногерцовая обсерваторія гравітаційних хвиль". Протягом 13 років вони вивчали світло, що виходить від десятків пульсарів, розкиданих по всій нашій Галактиці, використовуючи її як величезну космічну обсерваторію, щоб знайти натяки на унікальну гравітаційну "брижі" у Всесвіті.

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