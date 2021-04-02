В Україну прийшли дощі та похолодання: прогноз погоди на суботу. Карта

У суботу, 3 квітня, на значній частині території України вдень і місцями вночі очікуються опади. Деякі регіони негода омине, там буде сонячно та без опадів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. У західних областях вночі ще будуть невеликі морози, в решті регіонів – вище нуля (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 6 тепла. Вдень по країні очікується від 8 до 13 тепла, найсильніше повітря прогріється на південному сході України.

Дощі пройдуть вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Львівській областях. Удень і вночі опади очікуються на Донеччині, Луганщині та в Криму, а також уночі – в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській і Харківській областях.

У Києві буде відносно ясний день без значних опадів, уночі температура повітря буде близько +1 градуса, вдень потеплішає до 8-10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вихідні, 3-4 квітня, в Україну знову повернеться холодна погода. До такого перепаду призведе зафронтальна повітряна маса.