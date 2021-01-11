В Українських Карпатах попередили про сніголавинну ситуацію

Мирослав Семенюк Суспільство 12:30, 11.01.2021 Оновлено: 12:43, 11.01.2021

Українські Карпати завалило снігом, у деяких місцях висота снігового покриву перевищує 60 см.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", найбільше снігу випало в районі станції "Плай".

"Висота снігового покриву становить 40-61 см, сніг свіжий, пиловидний, добре закріплений", – йдеться в повідомленні.

Температура повітря в цьому районі -9,7 градуса, вітер південно-східний 4-6 м/с, хмарно.

Така ж температура на станції "Пожежевська", там безвітряно, хмарно. Висота снігового покриву становить 25-54 см, сніг хуртовинний, стабільний.

На сніголавинному посту "Драгобрат" температура повітря -10,4 градус. Висота снігового покриву – 32 см.

Карпати завалило снігом
Facebook "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах"
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Українських Карпатах у розпал карантину помітили величезні черги туристів.

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