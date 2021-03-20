В Україні з'явився Відкритий університет щастя: у чому суть проєкту

В Україні з'явився проект Відкритий Університет щастя, деканом якого став Олександр Морозов. Його учасники прийшли до висновку, що українці вважають себе нещасливими через нестачу інформації.

Тому було прийнято рішення розповісти людям про останні наукові дослідження на тему щастя, розкрити секрет щасливих людей, навчити бути вільними, радісними і щасливими, господарями свого життя і своєї долі, пише "Українська правда".

В Університеті навчатимуть всього того, що допоможе позбутися відчуття нещастя і почати свій рух на шляху до щастя.

"Найвідоміше дослідження про щастя, яка провела американка Соня Любомирські, каже, що 50% від всього нашого щастя передається нам у спадок. Ще 10% – це те, на що впливають зовнішні обставини. А 40% щастя залежить тільки від наших думок. Тому все в наших руках", – розповіла тренер на щастя, психолог Алла Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, простий психологічний тест, здатний активізувати внутрішню підсвідомість, допоможе зрозуміти, що необхідно для щастя людині.