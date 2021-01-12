В Україні змінили правила перетину КПВВ під час пандемії COVID-19

До правил перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей та півострова Крим додали ще один спосіб припинення самоізоляції.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України 5 січня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час щоденного брифінгу Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з правилами, 14-денній самоізоляції підлягають усі особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій, крім осіб, які не досягли 12 років, тих, хто їде вступати на навчання або навчається, а також працівників офіційних міжнародних місій та організацій, акредитованих в Україні.

Раніше самоізоляцію можна було припинити у двох випадках:

після закінчення 14-денного терміну в разі відсутності симптомів коронавірусу

отримавши негативний ПЛР-тест

"Тепер самоізоляцію можно припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген до SARS-CoV-2, проведений після перетину КПВВ", – сказав Ляшко.

Він підкреслив, що тести на антиген закуплено за державний кошт і будуть безкоштовними для громадян України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, юрист Ілля Костін заявив, що ввезення віп-вакцини від коронавірусу в Україну не могло бути законним і це є кримінальним злочином.