В Украине изменили правила пересечения КПВВ во время пандемии COVID-19

Карина Бондаренко Общество 10:38, 12.01.2021 Обновлено: 11:03, 12.01.2021

В правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда из временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и полуострова Крым добавили еще один способ прекращения самоизоляции.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 5 января, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга Министерства здравоохранения.

Согласно правилам, 14-дневной самоизоляции подлежат все лица, прибывающие с временно оккупированных территорий, кроме лиц, не достигших 12 лет, тех, кто едет поступать на учебу или учится, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

Ранее самоизоляцию можно было прекратить в двух случаях:

  • по окончанию 14-дневного срока при отсутствии симптомов коронавируса

  • получив негативный ПЦР-тест

"Теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2, проведенный после пересечения КПВВ", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что тесты на антиген закуплены за государственный счет и будут бесплатными для граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.

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