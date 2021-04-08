В Україні зафіксували понад 800 побічних ефектів від вакцинації проти COVID-19
В Україні з початку вакцинації населення 24 лютого і до 4 квітня зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено понад 290 тисяч щеплень.
Водночас 99,1% з них були несерйозними, а 94,73% – передбачувані. Про це йдеться у звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.
Загалом побічні реакції з'явилися у 0,28% всіх щеплених першою дозою вакцини.
Найчастіше траплялися такі побічні реакції:
Підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.
В опорно-руховому апараті – біль у м'язах та суглобах (біль у м'язах і кістках) – 11,8%.
Головний біль і безсоння – 11,7%.
Нудота, діарея, біль у животі, металевий присмак у роті – 3,21%.
Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.
Дуже рідко були такі побічні реакції:
Пітливість та інші розлади – 1,23%.
Зміна показників тиску – 1,14%.
Відчуття тяжкості й тиску за грудною кліткою, тахіаритмія – 0,89%.
Задишка, сухий кашель, біль у горлі, ускладнене дихання – 0,59%.
Зниження і відсутність апетиту – 0,35%.
Дезорієнтація, відсутність сну, почуття тривоги, панічна атака – 0,25%.
У крові і лімфі – лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.
Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.
Розлади сечовидільної системи – 0,05%.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.