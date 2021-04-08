В Україні зафіксували понад 800 побічних ефектів від вакцинації проти COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 06:54, 8.04.2021 Оновлено: 08:09, 8.04.2021

В Україні з початку вакцинації населення 24 лютого і до 4 квітня зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено понад 290 тисяч щеплень.

Водночас 99,1% з них були несерйозними, а 94,73%передбачувані. Про це йдеться у звіті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Загалом побічні реакції з'явилися у 0,28% всіх щеплених першою дозою вакцини.

Найчастіше траплялися такі побічні реакції:

  • Підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, почервоніння, біль і набряк – у 66,83% випадків.

  • В опорно-руховому апараті – біль у м'язах та суглобах (біль у м'язах і кістках) – 11,8%.

  • Головний біль і безсоння – 11,7%.

  • Нудота, діарея, біль у животі, металевий присмак у роті – 3,21%.

  • Набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка – 1,63%.

Дуже рідко були такі побічні реакції:

  • Пітливість та інші розлади – 1,23%.

  • Зміна показників тиску – 1,14%.

  • Відчуття тяжкості й тиску за грудною кліткою, тахіаритмія – 0,89%.

  • Задишка, сухий кашель, біль у горлі, ускладнене дихання – 0,59%.

  • Зниження і відсутність апетиту – 0,35%.

  • Дезорієнтація, відсутність сну, почуття тривоги, панічна атака – 0,25%.

  • У крові і лімфі – лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання – 0,15%.

  • Розлади слуху (закладеність вух) – 0,10%.

  • Розлади сечовидільної системи – 0,05%.

Вакцинація від коронавірусу.
dec.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.

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