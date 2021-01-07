В Україні влаштували масові "гуляння" перед локдауном. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 21:29, 7.01.2021 Оновлено: 22:07, 7.01.2021

В Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри країни.

Так, в Дніпрі городяни влаштували величезну чергу на каток в "Каравані". Відповідне фото опублікували на Instagram-сторінці "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Така ж ситуація склалася в ТРЦ Києва. Наприклад, у "Lavina Mall" сотні киян зібралися на фуд-кортах. У мережі пишуть, що люди масово гуляли в четвер по всій країні.

Нагадаємо, що загальнонаціональний посилений карантин в Україні триватиме з 8 до 24 січня.

Черга на каток в Дніпрі.
"Х**вий Дніпро"
"Караван" в Дніпрі.
"Х**вий Дніпро"
У Києві люди влаштували масові гуляння.
Букви
ТРЦ "Lavina Mall" в столиці.
Букви
Кияни пішли гуляти перед локдауном.
Букви

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які заборони будуть діяти під час зимового локдауну в Україні. У той же час розповів, які заклади працюватимуть, незважаючи на посилення карантину.

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