В Україні влаштували масові "гуляння" перед локдауном. Фото

В Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри країни.

Так, в Дніпрі городяни влаштували величезну чергу на каток в "Каравані". Відповідне фото опублікували на Instagram-сторінці "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Така ж ситуація склалася в ТРЦ Києва. Наприклад, у "Lavina Mall" сотні киян зібралися на фуд-кортах. У мережі пишуть, що люди масово гуляли в четвер по всій країні.

Нагадаємо, що загальнонаціональний посилений карантин в Україні триватиме з 8 до 24 січня.

Черга на каток в Дніпрі. "Х**вий Дніпро"

"Караван" в Дніпрі. "Х**вий Дніпро"

У Києві люди влаштували масові гуляння. Букви

ТРЦ "Lavina Mall" в столиці. Букви

Кияни пішли гуляти перед локдауном. Букви

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які заборони будуть діяти під час зимового локдауну в Україні. У той же час розповів, які заклади працюватимуть, незважаючи на посилення карантину.