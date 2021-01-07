В Украине устроили массовые "гуляния" перед локдауном. Фото

В Украине в последний день перед зимним локдауном, 7 января, люди устроили массовые гуляния. Украинцы пошли развлечься в торговые центры страны.

Так, в Днепре горожане устроили огромную очередь на каток в "Караване". Соответствующее фото опубликовали на Instagram-странице "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Такая же ситуация сложилась в ТРЦ Киева. Например, в "Lavina Mall" сотни киевлян собрались на фуд-кортах. В сети пишут, что люди массово гуляли в четверг по всей стране.

Напомним, что общенациональный усиленный карантин в Украине продлится с 8 до 24 января.

Очередь на каток в Днепре. "Х**вый Днепр"

"Караван" в Днепре. "Х**вый Днепр"

В Киеве люди устроили массовые гуляния. Буквы

ТРЦ "Lavina Mall" в столице. Буквы

Киевляне пошли гулять перед локдауном. Буквы

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие запреты будут действовать во время зимнего локдауна в Украине. В то же время рассказал, какие заведения будут работать, несмотря на усиление карантина.