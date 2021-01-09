В Україні виявили менше 5 тисяч випадків коронавірусу за добу. Статистика МОЗ на 9 січня

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 9 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 110 015 випадків коронавірусної інфекції. З них 4 846 – виявлено минулої доби. При цьому 7 961 пацієнтів побороли COVID-19.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У країні померли вже 19 668 осіб (+80 за добу), а 786 306 пацієнтів повністю перемогли хворобу. Зокрема, минулої доби захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

Статистика коронавірусу в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Здійснено тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). За весь час пандемії в Україні проведено 5 752 190 ПЛР-тестів.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ – 344 випадки;

  • Вінницька область – 61 випадок;

  • Волинська область – 108 випадків;

  • Дніпропетровська область – 471 випадок;

  • Донецька область – 189 випадків;

  • Житомирська область – 179 випадків;

  • Закарпатська область – 55 випадків;

  • Запорізька область – 456 випадків;

  • Івано-Франківська область – 133 випадки;

  • Київська область – 375 випадків;

  • Кіровоградська область – 40 випадків;

  • Луганська область – 149 випадків;

  • Львівська область – 262 випадки;

  • Миколаївська область – 416 випадків;

  • Одеська область – 299 випадків;

  • Полтавська область – 160 випадків;

  • Рівненська область – 80 випадків;

  • Сумська область – 160 випадків;

  • Тернопільська область – 70 випадків;

  • Харківська область – 223 випадки;

  • Херсонська область – 44 випадки;

  • Хмельницька область – 47 випадків;

  • Черкаська область – 353 випадки;

  • Чернівецька область – 147 випадків;

  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні виявили менше 5 тисяч випадків коронавірусу за добу. Статистика МОЗ на 9 січня
В Україні виявили менше 5 тисяч випадків коронавірусу за добу. Статистика МОЗ на 9 січня

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