В Україні різко потеплішає і підуть дощі: синоптики уточнили прогноз погоди на четвер. Карта
Погода в Україні у четвер, 1 квітня, буде теплою, але в деяких областях підуть дощі.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, максимальна температура досягне 19 градусів (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).
Дощі очікуються в західних областях, на решті території без опадів.
Вночі температура повітря буде коливатися від 0 до 5 тепла на півдні, сході та в центрі; на заході й півночі +5... +8.
Удень найтепліше в західних і північних областях – від 16 до 19 градусів, на решті території +12... +15.
У Києві в четвер сонячно, вночі від 1 до 3 тепла, вдень +14... +16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала, що з 2 квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, а температура повітря почне поступово знижуватися.