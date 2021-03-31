В Україні різко потеплішає і підуть дощі: синоптики уточнили прогноз погоди на четвер. Карта

Погода в Україні у четвер, 1 квітня, буде теплою, але в деяких областях підуть дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, максимальна температура досягне 19 градусів (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі очікуються в західних областях, на решті території без опадів.

Вночі температура повітря буде коливатися від 0 до 5 тепла на півдні, сході та в центрі; на заході й півночі +5... +8.

Удень найтепліше в західних і північних областях – від 16 до 19 градусів, на решті території +12... +15.

У Києві в четвер сонячно, вночі від 1 до 3 тепла, вдень +14... +16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала, що з 2 квітня холодний атмосферний фронт принесе в Україну більше дощів, а температура повітря почне поступово знижуватися.