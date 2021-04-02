В Україні продають ковбасу з хробаками: відомий м'ясокомбінат "попався" двічі. Відео

Одеський м'ясокомбінат "Гармаш" викрили у виготовленні і продажу неякісної ковбаси. Українці купили в супермаркеті м'ясні вироби цієї фірми з живими хробаками.

Скандал через зіпсовані продукти прогримів в Одесі, а потім в Запоріжжі. Жінки, які знайшли черв'яків в палицях ковбаси, зняли інцидент на відео і виклали в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Вирішили спробувати ковбасу "Домашню" від фірми "Гармаш", купили паличку на бутерброди, нічого не віщувало біди. Але вже вдома на кухні мене чекав мерзенний сюрприз – почала різати ковбасу, а там всередині черв'як. Це був шок. Черв'як в ковбасі! Просто гидота!" , – розповіла мешканка Одеси Інга Підлісна.

Скріншот. Інга Підлісна в Facebook

Олена Прокудріна із Запоріжжя на сторінці в соціальній мережі зазначила, що палиця ковбаси, в якій виявилися черви, коштувала близько 300 гривень.

"Друзі, це просто жесть! Я не збираюся мовчати! Купила вчора ковбасу Гармаш, сорт Італійська. Палка коштує майже 300 гривень. Вдома, коли почала різати, то просто офігіла. Відраза від ковбаси на все життя гарантована після такого! Там тупо хробаки, довжиною з половину пальця. Заздалегідь прошу прощення за мат в відео, але викладаю його в якості доказу", – розповіла жінка.

Скріншот. Олена Прокудріна в Facebook

Відзначимо, що вироби фірми "Гармаш" продають у великих мережах супермаркетів "Ашан", "METRO", "Сільпо", "Fozzy", "Таврія", а також інших магазинах України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українці стали скаржитися, що в країну завезли зіпсовані апельсини, які просто кишать хробаками. Киянка розповіла, що придбала фрукти в столичному супермаркеті, і тільки вдома помітила гниль.