В Украине продают колбасу с червями: известный мясокомбинат "попался" дважды. Видео

Одесский мясокомбинат "Гармаш" уличили в изготовлении и продаже некачественной колбасы. Украинцы купили в супермаркете мясные изделия этой фирмы с живыми червями.

Скандал из-за испорченных продуктов прогремел в Одессе, а затем в Запорожье. Женщины, которые нашли червей в палках колбасы, сняли инцидент на видео и выложили в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Решили попробовать колбасу "Домашнюю" от фирмы "Гармаш", купили палочку на бутерброды, ничего не предвещало беды. Но уже дома на кухне меня ждал мерзкий сюрприз – начала резать колбасу, а там внутри червяк. Это был шок. Червь в колбасе! Просто мерзость!", – рассказала жительница Одессы Инга Подлесная.

Скриншот. Инга Подлесная в Facebook

Елена Прокудрина из Запорожья на странице в социальной сети отметила, что палка колбасы, в которой оказались черви, стоила около 300 гривен.

"Друзья, это просто жесть! Я не собираюсь молчать! Купила вчера колбасу Гармаш, сорт Итальянская. Палка стоит почти 300 гривен. Дома, когда начала резать, то просто офигела. Отвращение от колбасы на всю жизнь гарантировано после такого! Там тупо черви внутри, длиной с половину пальца. Заранее прошу прощение за мат в видео, но выкладываю его в качестве доказательства", – рассказала женщина.

Скриншот. Елена Прокудрина в Facebook

Отметим, что изделия фирмы "Гармаш" продают в крупных сетях супермаркетов "Ашан", "METRO", "Сильпо", "Fozzy", "Таврия", а также других магазинах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы стали жаловаться, что в страну завезли испорченные апельсины, которые просто кишат червями. Киевлянка рассказала, что приобрела фрукты в столичном супермаркете, и только дома заметила гниль.