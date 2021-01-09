В Україні посиляться морози: прогноз погоди на неділю. Карта

Погода в Україні в неділю, 10 січня, буде сонячною і без опадів, проте морози посилитися.

Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, вітер очікується північно-західний 5-10 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря по країні вночі до -2 -4 градусів, в західних областях до 6 морозу.

Вдень очікується від 0 до 2 тепла, невеликі "мінуси" будуть на півночі та місцями заході країни.

Погода в Києві також буде сонячною і без опадів, вночі -1 -3, вдень від 1 морозу до 1 тепла.

Прогноз погоди в Україні на неділю, 10 січня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко попередила, що ближче до Водохреща "мінуси" стануть більш істотними.

В цілому в січні прогнозують температуру повітря вище середніх багаторічних значень.