В Украине усилятся морозы: прогноз погоды на воскресенье. Карта

Юрий Сергиенко Общество 23:58, 9.01.2021 Обновлено: 00:00, 10.01.2021

Погода в Украине в воскресенье, 10 января, будет солнечной и без осадков, однако морозы усилиться.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха по стране ночью до -2 -4 градусов, в западных областях до 6 мороза.

Днем ожидается от 0 до 2 тепла, небольшие "минусы" будут на севере и местами западе страны.

Погода в Киеве также будет солнечной и без осадков, ночью -1 -3, днем от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 января.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что ближе к Крещению "минусы" станут более существенными.

В целом в январе прогнозируют температуру воздуха выше средних многолетних значений.

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