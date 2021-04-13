В Україні почали вакцинацію препаратом CoronaVac

У вівторок, 13 квітня, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

Для цього Міністерство охорони здоров'я завершило всі необхідні перевірки і тести препарату. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"CoronaVac є розробкою відомої в світі компанії Sinovac Biotech, яка виробляє сотні мільйонів доз вакцин на рік і поставляє їх у більш ніж 35 країн. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис. доз цієї вакцини. Всього законтрактували 1,9 мільйона доз. Решта 1,7 мільйона надійдуть найближчим часом. Ми розраховуємо на поставку протягом квітня-травня цього року", – зазначив Степанов.

Перша партія вакцин CoronaVac буде розподілена насамперед серед маломобільних груп населення та їхніх доглядальниць, соціальних працівників. Також вакцинація буде організована для педагогів, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО, для українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади, представників Національної поліції та Збройних сил України.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ще наприкінці 2020 року в Китаї знали про низьку ефективність своїх вакцин проти коронавірусу від Sinopharm. Крім того, ці дані були відомі й італійській розвідці.