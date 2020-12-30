В Україні оголосили штормове попередження та пообіцяли дощі

У середу, 30 грудня, в Україні очікуються сильний вітер, туман, а місцями і дощ із мокрим снігом. У зв'язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, швидкість штормових поривів досягатиме 15-20 м/с, а в Карпатах взагалі 25-30 м/с. До того ж видимість на дорогах становитиме 200-500 м, що може призвести до порушення руху на їх окремих ділянках.

В Україні оголосили штормове попередження. Пресслужба Укргідрометцентру

Крім того, попередила пресслужба Укравтодору, ситуація ускладниться через мокре дорожнє покриття. Зокрема опади випадуть у Сумській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській областях (дощ) та в Карпатах (дощ із мокрим снігом).

На Сумщині та в східних регіонах це призведе до утворення ожеледиці. Однак, аби уникнути небезпечних аварійних ситуацій, до робіт з усунення слизькості вже залучили відповідні служби. Відтак, проїзд всіма ділянками шляхів державного значення забезпечено.

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