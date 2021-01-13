Згідно з індексом Оксфордського університету, в Україні нині діє один із найменш "суворих" форматів карантинних обмежень серед країн Європи.

Про це повідомив директор "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап.

"Експерти Оксфордського університету постійно збирають інформацію щодо реакції урядів на пандемію. Серед них – індекс жорсткості обмежень. Цей показник фіксує суворість політики ізоляції, відповідно до якого обмежується звичайний спосіб життя людей. Згідно з індексом Оксфордського університету, Україна перебуває в переліку європейських держав із найменш суворим карантином. Також у ньому Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція. А ось найжорсткіші карантинні обмеження, за індексом, нині діють у Нідерландах, Греції, Австрії, Великій Британії, Німеччині та Італії. Зазвичай це означає комендантську годину на вулиці, захмарні штрафи та жорсткі обмеження на зібрання, навіть у родинному колі, до того ж за порядком стежать самі сусіди й повідомляють поліцію про порушення", – зазначив Криволап.

За його словами, в Італії, яка має найвищий індекс жорсткості карантинних заходів в Європі, введено загальнонаціональний локдаун, закрито заклади сфери послуг і запроваджено комендантську годину з 22:00 вечора до 5:00 ранку. Діє й обмеження на кількість гостей у домі – не більш ніж два. У Німеччині також діє загальнонаціональний локдаун, дозволено збиратися групами до 5 людей зі щонайбільше двох родин/помешкань, зачинено всі неключові крамниці, заклади сфери послуг, школи, ресторани, бари та ТРЦ. На новорічні свята уряди таких країн навіть видали чіткі інструкції щодо того, з ким із родичів і в якому колі мають право зустрічати свято громадяни.

У країнах із менш "жорсткими" заходами уряди намагаються менше обмежувати функціонування економіки, але зменшують кількість причин для переміщення населення транспортом і зменшують контакти між різними соціальними групами, обмежуючи роботу закладів освіти, тимчасово закриваючи бари, ресторани, непродовольчий ритейл тощо.

"Також жорсткість заходів має враховувати спроможність медичної системи, кількість ліжок під киснем, вартість медичних сервісів тощо. В іншому разі за пожвавлення економіки країни платять десятками тисяч життів громадян, які не мали б помирати в 2020-2021 роках. Про це яскраво свідчать дані про надлишкову смертність у тих країнах, що, напевно, помилились з обмеженнями", – наголошує експерт.

Нагадаємо, що в Україні посилені карантинні обмеження діятимуть до 24 січня включно.