В Україні на Різдво оголосили І рівень небезпеки. Карта

У четвер, 7 січня, в Україні погіршиться погода. Через сильний туман на дорогах погіршає видимість.

Про це попередили в пресслужбі Укргідрометцентру. Туман не зачепить тільки південні і західні області нашої країни.

"Вранці 7 січня о більшості областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Вдень у північних, центральних, східних областях збережеться туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", – повідомили метеорологи .

В Україні оголосили І рівень небезпеки Укргідрометцентр

У Києві та Київській області вночі та зранку 7 січня туман, видимість 200-500 метрів.

Також наголошується, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, що погода в Україні на Різдво, 7 січня, буде вітряної, дощової та з мокрим снігом. Однак морозів не очікується.

Також синоптикиня Наталія Діденко сказала, що Різдво в Україні буде теплим і дощовим.