Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла до майже 8 тисяч

В Україні за минулу добу на коронавірус захворіли ще 7925 осіб, і 2229 було госпіталізовано з таким діагнозом. На ранок четверга, 14 січня, загальна кількість підтверджених випадків зараження сягнула вже 1 138 764.

Хвороба забрала життя ще 162 українця (загалом 20 376), водночас ще 10 192 пацієнти її побороли (всього 837 063). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на сторінці у Facebook, оновив дані й сайт РНБО.

За попередню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в м. Київ – 794, Донецькій області – 588, Запорізькій – 554, Львівській – 482 і Миколаївській – 460. Захворіли 233 дитини і 345 медпрацівників.

Кількість тих, хто одужав від COVID-19, перевищила нові випадки зараження за добу Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

Як відомо, в офіційній статистиці відсутні дані щодо захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

За словами міністра Степанова, минулої доби в Україні здійснено 54 265 тестування на діагностику коронавірусу: 33 349 методом ПЛР і 20 916 методом ІФА. А загалом із початку пандемії – 5 874 851 ПЛР-тестування.

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