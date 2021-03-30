В Україні фіксують до 70% постковідних ускладнень, – Степанов

"Британський" штамм коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну. Через це на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації.

Як сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, "британський" вірус більш заразний, більш молодий, з високим відсотком ускладнень та важкою клінічною картиною.

"Він вкладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань. Наші лікарі навчилися боротися і проти цього штаму, однак просто вилікувати людину від COVID вже не достатньо", – зазначив він.

За словами Степанова, медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень.

У зв’язку з цим було організовано робочу групу для напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації, в тому числі і в рамках пакетної допомоги від Національної служби здоров’я.

До пакету входитиме комплексне лікування легеневих ускладнень, враження центральної нервової системи, психологічна реабілітація.

Такий пакет має бути запроваджено протягом цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов також назвав ключові фактори стратегії боротьби з коронавірусом в Україні.