В Туреччині помер майор ЗСУ Баженов: захисник України рік боровся з тяжкою хворобою

Внаслідок хвороби помер захисник України, участник російсько-української війни на Донбасі, майор Збройних сил України (ЗСУ) Мирослав Баженов.

Про це 8 січня повідомила громадська активістка Наталія Лютікова на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що військовий рік боровся з гострим первинним мієлофіброзом.

"Нам не вдалося його врятувати, доля забрала світлого воїна, попри рік його пекельної боротьби зі страшною хворобою. Вчора ввечері зупинилося серце Мирослава Баженова. Я досі не можу повірити в це. Царства Небесного тобі", – написала вона.

Лютікова також розповіла, що лікувався чоловік у турецькій клініці, тому нині його дружина Ірина займатиметься організацією його перевезення зі Стамбулу в Україну.

"Я не уявляю, який борг за лікування залишився в турецькій кліниці, ще й потрібно організувати перевезення зі Стамбулу і поховання Мирослава на батьківщині. Зараз його дружина займається з'ясуванням і організацією цих питань. Знаю тільки, що найбільш за все Мирослав боявся залишити свою сім'ю без засобів існування, ще й з фінансовим тягарем", – зазначила вона.

Як пише ТСН, про свій діагноз Баженов дізнався, коли дружина була при надії. Тоді він повернувся із зони АТО, його зобов’язали здати кров, на екстрений випадок, якщо під час пологів щось піде не так. Але виявилось, що кров була ураженою, тож почалися додаткові дослідження і обстеження, вони і дали встановити діагноз.

У Туреччині чоловікові провели трансплантацію кісткового мозку, щоб хвороба не повернулась, але вона виявилась сильнішою, тож було нове лікування і нова трансплантація, але і вона не дала очікуваного результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві внаслідок хвороби помер воїн Збройних сил України Віктор Давиденко, який у 2014 році добровільно пішов в армію, аби захистити Батьківщину від російської агресії.