"Укрзалізниця" відновить продаж квитків на Івано-Франківщину: названо дату

"Укрзалізниця" поверне у продаж квитки на поїзди до Івано-Франківської області, яка з 10 квітня перейде в "жовту" карантинну зону.

Про це повідомляється на сайті компанії. На станціях регіону буде дозволено висадку й посадку пасажирів.

"За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 00:00 10 квітня Івано-Франківська область переходить із "червоної" в "жовту" зону карантину, що дозволяє "Укрзалізниці" відновити продаж квитків у регіон і зняти обмеження на висадку та посадку пасажирів на станціях області", – йдеться в повідомленні.

Також у Харківській області, яка була переведена в "червону" зону, обмежень на залізничне сполучення поки не планується. Протягом тижня буде розроблено пропозиції щодо перевезень у регіоні.

Як уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій, позитивна динаміка в Закарпатській області дозволяє очікувати, що в ній теж буде ослаблено обмеження.

"У "червоній" зоні для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жорсткий карантин в Івано-Франківській області з опівночі 10 квітня буде знято, але обмеження посилили на Харківщині – вона перейде в "червону" зону з 11 квітня.