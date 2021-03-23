"Укрзалізниця" не обмежуватиме курсування поїздів у Києві та деяких "червоних" областях

"Укрзалізниця" не обмежуватиме посадку або висадку пасажирів на поїзди в Києві й області, а також на Сумщині й Одещині. Проте в решті регіонів "червоної" зони, де введено посилені карантинні обмеження, вони діятимуть.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це йдеться на сайті компанії.

Так, нині не встановлено спеціальних обмежень у:

Києві та Київській області;

Сумській області;

Одеській області.

Області, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці:

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Житомирська;

Закарпатська.

"Це означає, що перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська. Продаж білетів у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних" зон", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що нині разом із місцевими облдержадміністраціями, Мінінфраструктури та Міністерством здоров’я готується подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування. По суті, йдеться практично про повсюдну заборону знаходження на вулиці без масок.