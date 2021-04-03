Україну засипле снігом і заллє дощами: прогноз на 4 квітня

У неділю, 4 квітня, в західних областях України прогнозують мокрий сніг, а на решті території країни – дощі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура повітря буде невисокою, максимум +5 +11 градусів.

Вночі можливий невеликий мороз, крім південних областей. Найрясніші опади пройдуть на півдні і сході України.

У Києві 4 квітня – місцями невеликий дощ. Днем максимум очікується до +10 градусів, а вночі можливо 0-2 градуси морозу.

Діденко додала, що 7-8 квітня на українців чекає вкрай несприятлива погода. Циклон і похолодання зумовлять перехід сильного дощу в сильний мокрий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за даними Українського гідрометцентру, 4 по 6 квітня в східних і південних областях України очікуються дощі з грозами, а в західних – часом буде мокрий сніг.