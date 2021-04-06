Україну в середу накриють дощі та сніг: де і як зіпсується погода. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 21:07, 6.04.2021 Оновлено: 21:13, 6.04.2021

Погода в Україні в середу, 7 квітня, буде дощовою і сніжною, а в деяких областях похолоднішає.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Очікується також посилення вітру (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

У південних, східних і Дніпропетровській областях помірні, місцями значні дощі. На решті території країни мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Пориви вітру до 15-20 м/с посиляться на півдні, сході та в центрі.

Попередження про погіршення погодних умов в Україні 7 квітня.
Укргідрометцентр

Температура повітря вночі в західних, північних і центральних областях коливатиметься від 2 морозу до 4 тепла, на решті території +3... +6.

Удень на заході, півночі та в центрі +3... +7, у південних і східних областях від 11 до 15 тепла.

У Києві в середу піде мокрий сніг, уночі від 2 до 4 тепла, вдень +6... +8.

Прогноз погоди в Україні 7 квітня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, захід України у вівторок, 6 квітня, засипало снігом, а температура повітря опустилася нижче нуля.

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